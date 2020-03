Il maestro Salvatore Galante intona al pianoforte l’Inno di Mameli. Il pianista agrigentino raccoglie così l’invito rivolto a tutti gli abitanti d’ Italia che alle 18 in punto hanno preso il loro strumento🎷🎸 e si sono messi a suonare dalla loro finestra.. Anche Agrigento, come nel resto del paese diventa così per quei pochi minuti un gigantesco concerto gratutito. Guarda il video

diffondete il più possibile questo messaggio a tutti gli italiani che conoscete per farsi sentire!!🎼