Coronavirus, in Sicilia, 17 nuovi positivi: 14 sono migranti

Altri 14 casi positivi al Coronavirus tra i migranti di origine asiatica approdati alcuni giorni fa a Pozzallo. Poi ci sono tre nuovi positivi registrati al di fuori degli arrivi di profughi.

Dai dati diffusi dal ministero della Salute giunto l’esito di 2.295 tamponi (oggi giovedì 16 luglio) e i nuovi contagi sono addirittura 17. Di questi 14 riguardano i migranti pakistani sbarcati a Pozzallo giorni fa e testati con un doppio tampone che ha fatto emergere la positività.

Poi ci sono due nuovi casi in provincia di Palermo e uno a Catania. E aumentano anche i ricoverati. Ieri erano quattro, oggi sono 6 anche se nessuno di questi si trova in terapia intensiva.

Questo il riepilogo: ricoverati con sintomi 6, in terapia intensiva nessun paziente, totale ospedalizzati 6, in isolamento domiciliare 148, totale attuali positivi 154. Dimessi/Guariti 2.695, deceduti 283. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 3.132; mentre eseguiti 243.037 tamponi.