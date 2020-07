Siculiana, Piro e Galletto passano all’opposizione e lasciano la Lega

Non condividendo più la linea politica intrapresa anche per la futura amministrazione per divergenze di vedute e prospettive di sviluppo consegna le dimissioni nonostante l’impegno costante in questi lunghi 5 anni di lavoro e presenza assidua per il bene comune. Sono le parole di Domenica Galletto che lascia l’incarico di vicesindaco al Comune di Siculiana. Con lei, esce dalla maggioranza anche il consigliere di riferimento Calogero Piro che si dichiara indipendente. Piro è uscito dal gruppo” voltiamo pagina”. I due hanno presentato formali dimissioni anche dalla Lega di Salvi Premier e dal circo di Siculiana.