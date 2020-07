Panico per due incendi a Monserrato e contrada Kaos

Si sono vissuti momenti di panico, diverse squadre di soccorritori impegnate, e alcuni danni per due grossi ed estesi incendi. Quasi sicuramente tutta colpa della mano criminale di un qualche piromane, che nel pomeriggio, ha appiccato il fuoco in più punti, ai campi coperti dall’erba secca, in viale Monserrato, tra la chiesa e diverse palazzine, e nella zona tra contrada Kaos e Cugno Vela, precisamente a pochi metri dalla linea ferrata Agrigento-Porto Empedocle.

Le due zone per ore sono rimaste sotto la “cappa” di coltre di fumo, che hanno invaso diverse strade vicine, creando qualche disagio. Gli incendi, complice la presenza di sterpaglia, in pochi minuti si sono estesi, avvicinandosi minacciosamente alle abitazioni.

I residenti, constatando fiamme vicine alle case, hanno dato l’allarme. A Monserrato intervenuta la Forestale, mentre nella zona Kaos e Cugno Vela i Vigili del fuoco. In entrambi i roghi gli uomini antincendio sono entrati da punti differenti per cercare di fermare l’avanzata del fuoco. Spruzzi di acqua lanciati da diversi punti hanno evitato che le fiamme potessero raggiungere le abitazioni.