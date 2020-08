Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale, avvenuto sulla strada statale 189, nei pressi del bivio per Comitini.

Viaggiava alla guida di una Fiat Cinquecento, che per cause ancora da accertare, si è scontrata con un autoarticolato.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e un’ambulanza del 118, che ha trasferito la ferita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi.