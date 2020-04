Coronavirus, in provincia di Agrigento 132 casi. Un dato immutato da più giorni

Nessun nuovo caso di contagio da Coronavirus in provincia di Agrigento. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria registrati 132 casi (aggiornato alle 13 di oggi, domenica 19 aprile). Un dato che resta immutato da più giorni.

La curva epidemiologica è in discesa, ma questo non significa che l’emergenza sanitaria sia finita. Bisogna continuare su questa “strada” rispettando le regole fino al 3 maggio prossimo.

E per tutta la mattinata di domenica nessun assalto alle spiagge per passeggiate o per correre. Strade deserte da Agrigento a San Leone, da Porto Empedocle alla Scala dei Turchi. In giro solo qualche amante della corsetta.