La Fortitudo Agrigento piange la scomparsa Giuseppe Arnone, custode del PalaMoncada

La Fortitudo Agrigento piange la scomparsa Giuseppe Arnone, storico custode del PalaMoncada e amico di tutti. La società, con in testa il presidente Salvatore Moncada, esprime cordoglio alla famiglia Arnone.

“Non eravamo pronti a dirti addio, Zi Pè. Forse non lo saremo mai. Non avremo mai, neppure, voluto scrivere queste parole. Hai lottato come un vero leone, anzi… come un “gigante”. Ti sei preso cura di ognuno di noi, delle nostre abitudini e dei nostri ritmi. Sei stato un padre, uno zio, un amico ed un confidente: in te abbiamo trovato sempre conforto.

Ognuno di noi porterà con se un ricordo, un tuo racconto che oggi assume l’eterno sapore di un grande insegnamento. Ci sei stato nei nostri giorni migliori, al nostro fianco quando i risultati non erano dalla nostra parte e con noi ad esultare quando quella palla entrava e baciava la retina.

Tu c’eri e credici Zi Pè, sarai sempre con noi. Ci ricorderemo di non attraversare il parquet appena pulito, ci ricorderemo di chiudere tutte le porte e di essere fedeli alle tue promesse. Non sappiamo bene come faremo senza di te, perché nulla sarà come prima senza di te Caro Zi Pè.

Non ci sei più e ci sentiamo già un po’ più soli. Che la terra ti sia lieve, buon viaggio Zi Pè”.

(Credit Foto Giuseppe Rigoli)