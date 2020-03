VIDEO / Coronavirus, il surreale silenzio della città deserta. Massicci i controlli

Città deserte nel giorno della serrata totale. Le ore in cui il traffico riempie le strade dei mezzi di chi va al lavoro sono vuote, pochissimi passanti in giro e a passo frettoloso. Qualcuno intanto prova ad allenarsi, rigorosamente in solitudine, facendo jogging. Qualcun altro porta a spasso il cane. Saltato del tutto il rito del caffè e cornetto al bar. Poche automobili in giro.

Ad Agrigento fino ad oggi non si registrano casi di Coronavirus. A parte qualche situazione sospetta. I prossimi dieci, quindici giorni, saranno decisivi per avere un quadro più chiaro della situazione. Ma condotta fondamentale da tenere per evitare il contagio da Covid-19 è il rispetto delle regole, adesso più stringenti, imposte dal Governo. La città è pressoché deserta, come dimostra il video girato intorno a mezzogiorni. I cittadini sembrano aver recepito il messaggio. Tutti a casa, tranne per brevi uscite per acquistare alimenti e farmaci. Chiuse quasi la metà degli esercizi commerciali. Esce di casa soltanto chi deve andare a lavorare. Per i “furbetti” che non rispetteranno le regole, se fermati dagli organi di polizia, in arrivo la denuncia penale.

VIDEO / Coronavirus, Agrigento risponde: ecco come