Coronavirus, secondo morto in Sicilia. Aveva 58 anni

Un uomo odi 58 anni è morto ieri, mercoledì 11 marzo, all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il paziente, scrive Askanews, era giunto nella struttura in ambulanza, con gravi difficoltà respiratorie, riferendo uno stato febbrile presente già da diversi giorni. Si tratta del decesso paziente positivo al coronavirus morto in Sicilia nell’arco di poche ore. La tac ha dimostrato una polmonite interstiziale in fase avanzata, e il tampone per il Coronavirus è risultato positivo. Posto in isolamento, dopo qualche ora è morto.