Agrigento, da domani ore 5.30 attività di sanificazione strade cittadine

Verranno lavate e sanificate le strade della città, servizio straordinario. Ad annunciarlo il sindaco Calogero Firetto: da domani ore 5.30 attività di sanificazione strade cittadine di Agrigento.

COMUNICAZIONE DEL SINDACO DI AGRIGENTO

Il Sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, comunica che sono state aggiunte al C.O.C. Centro Operativo Comunale, oltre al numero telefonico 0922.590516, altre due linee telefoniche per assistenza ai cittadini: 0922.590468 e 0922.590460. I numeri sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. Il sabato dalle 8 alle 13.

Continua inoltre ad essere attivo tutti i giorni il numero della Polizia Municipale 0922.598585 .

DI ROSA, SONO SOLO PULIZIE DI RUOTINE:

Da quello che ci è dato sapere, quella di domani mattina ad agrigento sarà una “disinfezione” i proprietari di animali da compagnia, state sereni, con questo genere di intervento non muoiono neppure gli insetti.. altrimenti sarebbe disinfestazione o igienizzazione. Aa affermarlo è Giuseppe Di Rosa di Mani Libere: Praticamente ad Agrigento saranno lavate le strade così come dovrebbe essere fatto nella normalità, con l’aggiunta di una sostanza tipo candeggina o cloro, il tutto verrà effettuato dalla Ditta ISEDA a titolo assolutamente gratuito, per dirla in parole semplici, siamo alle solite………(mi riferiscono che potrebbe essere in aggiunta al lavaggio assicurata la disinfestazione che nulla ha a che vedere con l igienizzazione che avviene con la vaporizzazione nell’intero territorio di disinfettanti ad altissimo potenziale…….)