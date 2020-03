I casi di Coronavirus, aggiornato alle ore 12 di domenica 22 marzo, in tutta la Sicilia sono 596 (138 più di ieri). I ricoverati sono 275, in isolamento domiciliare 321, 26 guariti. In aumento anche i decessi 8. Ad Agrigento città 4 casi di Covid-19.

Così ripartiti per provincia: Catania 225, Messina 108, Palermo 81, Siracusa 48, Agrigento 39 (in realtà sono 42 con gli ultimi aggiornamenti), Trapani 32, Enna 29, Caltanissetta 26, Ragusa 8.