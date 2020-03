Bimba nata morta, madre riberese positiva al Coronavirus

Partorisce e la bimba muore. Fanno il tampone alla donna è risulta positivo. E’ successo a Sciacca, e la triste vicenda coinvolge una giovane donna di Ribera, che ha partorito una bambina, deceduta per cause in corso di accertamento. A renderlo noto il sindaco di Ribera Carmelo Pace.

Il fatto è avvenuto al reparto di “Ostetricia” e “Ginecologia” dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. I sanitari hanno effettuato il tampone alla donna, che non si sa come ha contratto il Coronavirus.

Il reparto è stato subito chiuso, e sta per essere oggetto di interventi di sanificazione e ripristino.