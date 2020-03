Città deserte nel giorno della serrata totale. Le ore in cui il traffico riempie le strade dei mezzi sono vuote. Il centro Agrigento, nel vide documentato questa domenica intorno alle 11, è una città disabitata, come se fosse stata abbandonata in tutta fretta dagli abitanti, scappati all’improvviso. Serrande abbassate, locali chiusi. Se si escludono le pattuglie delle forze dell’ordine, in giro non si vede che qualche rara auto di passaggio o sparuti passanti dal passo veloce.