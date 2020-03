Coronavirus, il sindaco di Lampedusa chiede di ridurre i collegamenti con Porto Empedocle

“Ho parlato con l’assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone, al quale ho chiesto di limitare i collegamenti aerei e navali con Lampedusa in modo da poter avere un maggiore controllo delle persone che arrivano sull’isola e rafforzare le misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, garantendo comunque la possibilita’ di spostarsi solo a chi dimostra effettivi motivi di necessita’”.

Lo dice il sindaco di Lampedusa e Linosa Toto’ Martello. “In merito alle tratte aeree in regime di continuita’ territoriale attualmente operative – aggiunge Martello – ho chiesto di cancellare voli da e per Catania, e di lasciare solo un collegamento giornaliero in andata e ritorno con Palermo”.

“Ho inoltre chiesto di cancellare una delle due tratte giornaliere navali con Porto Empedocle, mantenendone solo una in andata e ritorno. In questo modo – aggiunge Martello – sara’ possibile rafforzare il monitoraggio di chi arriva sull’isola ed aumentarela sicurezza dal punto di vista sanitario sul nostro territorio, assicurando comunque l’arrivo di merci e generi alimentari”.

“L’assessore Falcone ha mostrato piena disponibilita’ ad agire in questo senso – conclude Martello – mi aspetto che il provvedimento diventi operativo gia’ nelle prossime ore”.