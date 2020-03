Coronavirus, per fronteggiare l’emergenza arrivano 400 medici e 600 infermieri

Le istanze pervenute dai medici che stanno rispondendo al reclutamento della Regione per fronteggiare l’emergenza Coronavirus nell’Isola, sono oltre 400.

L’azienda capofila per l’arruolamento del personale medico è il policlinico Martino di Messina, che ha già individuato, tra questi, 350 professionisti così suddivisi: 80 specializzati, 70 specializzandi e 200 non specializzati.

Il bando, comunque, resta ancora aperto. Questo personale verrà destinato alle corsie degli ospedali di tutto il Sistema sanitario regionale.

E in queste ore sono stati posti sotto contratto oltre 600 infermieri che hanno risposto al bando dell’Asp di Palermo.