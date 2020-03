E’ risultato positivo al tampone del Coronavirus, in Toscana dove vive, un ragazzo di Calamonaci. Fino a pochi giorni fa il giovane si trovava nel piccolo centro dell’Agrigentino.

Per questo motivo 27 gli abitanti di Calamonaci, in via precauzionale si sono messi in auto quarantena.

E’ stato lo stesso ragazzo ad avvisare il sindaco del comune dell’Agrigentino, Pino Spinelli.