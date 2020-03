Soldi in cambio di agevolazioni per il pagamento delle tasse, arrestata funzionaria regionale

Prometteva agevolazioni per il pagamento delle cartelle esattoriali, e per questo motivo si faceva consegnare il denaro, ma poi non lo versava. Renata Sciortino, la funzionaria di Riscossione Sicilia addetta alle rateizzazioni e alle rottamazioni, è stata arrestata dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria, che le hanno notificato un’ordinanza agli arresti domiciliari.

Era stata già raggiunta dall’interdizione per un anno, ma non l’aveva fermata. Ed aveva continuato a contattare contribuenti alle strette con le cartelle esattoriali promettendo fantomatiche rateizzazioni. Le Fiamme gialle hanno scoperto anche altre vittime, ora sono sette. La funzionaria infedele, indagata per peculato e autoriciclaggio, si sarebbe impossessata di 200 mila euro, 163 mila le erano state già sequestrate.