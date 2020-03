Coronavirus, domenica “nera”: quattro decessi (due sono agrigentini)

Nella giornata di domenica, in Sicilia dove i contagiati dal Coronavirus, sono oltre 650, si sono registrati anche quattro decessi, in Sicilia negli ospedali di Caltagirone, Enna, Catania e Sciacca: in tutti i casi, i pazienti con età compresa tra i 77 e gli 88 anni, avevano patologie pregresse, ma sono risultati positivi al Covid-19.

Una donna di 86 anni è morta nell’ospedale ‘Umberto I’ di Enna, e un uomo di 84 anni è deceduto nell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. E poi ci sono i due anziani di Sciacca, un 88enne è deceduto al presidio ospedaliero Giovanni Paolo II della città agrigentina, e un 78enne al nosocomio di Caltagirone.

E nell’Isola, due “focolai” mettono in allarme e apprensione la sanità Siciliana. Si tratta dell’Ircss “Bonino Pulejo” per Neurolesi a Messina, e in una struttura di Villafrati. Nella prima fino ad ora sono stati individuati una trentina di casi da Coronavirus, tra degenti e personale sanitario; mentre sono positivi al Coronavirus sedici anziani ospiti della residenza sanitaria assistita (Rsa) del comune di Villafrati.