Nonostante il decreto sul Coronavirus, ubriaco fradicio crea il caos in centro: denunciato

Controlli serrati di carabinieri e polizia di Stato, che perlustrano il territorio 24 ore su 24, con diverse pattuglie per far rispettare il decreto del Governo, per arginare il contagio dal Coronavirus.

E i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento sono stati impegnati l’altra sera con un 20enne gambiano, ubriaco fradicio, che ha dato qualche fastidio.

E’ stato denunciato per l’articolo 650, inosservanza ai provvedimenti dell’Autorità, nonché sanzionato per ubriachezza molesta. Inoltre è stato raggiunto dall’ordine di allontanamento del questore Rosa Maria Iraci.