Incidente stradale, questa notte, nei pressi della strada statale 115 al bivio per Naro. Un giovane alla guida di una Toyota Yaris, ha perso il controllo dell’auto.



Il mezzo è uscito fuori strada, ribaltandosi su un fianco, vicino ad alcuni alberi. Sono stati i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento a liberare il conducente.