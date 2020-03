CORONAVIRUS: CRESCONO CASI NEL CATANESE E NEL PALERMITANO, SONO 108 E 40

Resta Catania la provincia siciliana più colpita dal Coronavirus. Secondo i dati diffusi dalla Presidenza della Regione siciliana e aggiornati alle 12 di oggi, infatti, nella provincia etnea i casi positivi al Covid-19 sono 108, in aumento rispetto a ieri quando erano 96. Numeri in crescita anche nel Palermitano, dove i contagiati sono 40 (ieri erano 37), mentre resta stazionario il numero in provincia di Agrigento (22 casi) e nel Siracusano (21). In provincia di Messina cinque casi in più rispetto a ieri (sono 16) e solo uno in più nel Trapanese, dove le persone positive sono 14. Crescono i contagiati anche in provincia di Enna, dove sono 8 (ieri erano 5), mentre nel Ragusano e nel Nisseno i numeri restano invariati con 4 casi ciascuno per entrambe le province. In totale sono 237 i casi positivi registrati dall’inizio, di cui 114 ricoverati (28 in terapia intensiva), 112 in isolamento domiciliare e otto guariti. (Adnkronos)