Coronavirus: sospetto contagio, sanificato tribunale Agrigento

Il tribunale di Agrigento chiude totalmente per due giorni per un intervento di sanificazione. “Sara’ interdetto l’accesso sia per il 19 marzo che per il 20 marzo – spiegano dagli uffici giudiziari – al fine di permettere l’azione e lo smaltimento delle sostanze igienizzanti”. La decisione e’ stata presa in seguito al sospetto caso di positivita’ al Coronavirus del marito di una cancelliera dell’ufficio Gip-Gup del tribunale. La celebrazione di eventuali udienze direttissime o di processi non rinviabili con detenuti, avverra’ negli uffici del Giudice di Pace di Agrigento, nella frazione di Villaseta. Per le eventuali richieste cautelari e Tso sara’ predisposto un turno di reperibilita’. Il personale di turno, riporta l’Agi, sara’ reperibile tramite la custodia dell’autorimessa del palazzo di giustizia.