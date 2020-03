Il Palazzo di Giustizia di Agrigento verrà sottoposto a un intervento di sanificazione

“Si comunica che giovedì 19 marzo, il Palazzo di Giustizia di Agrigento sarà interessato da un intervento di sanificazione. Pertanto sarà interdetto l’accesso sia per il 19 marzo 2020 sia per il 20 marzo 2020 al fine di permettere l’azione e lo smaltimento delle sostanze igienizzanti.

La celebrazione di eventuali udienze direttissime o per processi non rinviabili con detenuti, avverrà presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Agrigento. Per le eventuali richieste cautelari e TSO sarà predisposto un turno di reperibilità.

Il personale di turno sarà reperibile tramite la custodia dell’autorimessa del Palazzo, all’utenza telefonica n. 0922527464.”