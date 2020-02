Coronavirus, attivato per la cittadinanza il centro operativo comunale

E’ stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) di Agrigento quale misura precauzionale al fine di fornire la corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio. Si tratta di una misura precauzionale che consentirà di condividere le informazioni utili verso i cittadini per adottare comportamenti adeguati attraverso le metodologie indicate dal Consiglio dei Ministri, dalla Protezione Civile Nazionale e dalla Regione Siciliana.

Si potrà contattare il COC dalle ore 8 alle ore 14 al numero telefonico 0922.590516 e dalle ore 14 alle 20.00 al numero 0922. 598585.

Si ricordano inoltre i numeri 112 per le emergenze, 1500 per le informazioni.