Dopo gli incontri in prefettura, sopralluoghi del viceministro in cantieri agrigentini

Venerdi 28 febbraio il viceministro Cancelleri sarà nuovamente nella provincia di Agrigento, per una serie di sopralluoghi nei cantieri: Ss640 Caltanissetta – Agrigento; AG-CL km. 14; Ponte Petrusa; Galleria Spinasanta; Akragas 1 e 2.

I sopralluoghi succedono agli incontri già svolti nella Prefettura di Agrigento, e presso il Ministero delle infrastrutture con i sindaci del territorio. Continua così ad essere alta l’attenzione per questo territorio al fine di velocizzare cantieri già avviati, e accelerare le procedure di progettazione per nuove opere infrastrutturali.

Saranno presenti durante i sopracitati sopralluoghi il Prefetto di Agrigento, i sindaci del territorio, vertici Anas, rappresentanza sindacale e don Mario Sorce, quale rappresentante della pastorale sociale dell’arcidiocesi di Agrigento.