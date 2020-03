Coronavirus, ad Agrigento ci si laurea online e la festa Ã¨ in balcone – VIDEO

Dottori a distanza. Agrigentino è tra i primi in Italia a conseguire la laurea in tempo di coronavirus. Per farlo ha dovuto discutere la tesi con una seduta online dal soggiorno di casa.

Al dipartimento dell’ateneo palermitano arrivano così i primi laureati. Esposizione della tesi e domande della commissione tutto anche l’emozione filtrata da uno schermo. Terminata la discussione la commissione si ritira per decidere il voto, che verrà comunicato insieme alla pergamena consegnata brevi mano appena l’incubo coronavirus sarà finito.

A conseguire la Laurea telematica in Scienze Geologiche è Giuseppe Decaro classe 97, residente ad Agrigento. Soddisfazione anche da parte dell’Università degli studi di Palermo, anno accademico 2018/19 sessione straordinaria, il futuro che avanza nonostante la tristezza del momento che stiamo attraversando.

Si brinda in solitaria a casa, i festeggiamenti, quelli veri, sono soltanto rimandati. Intanto però non sono mancate bollicine e corona d’alloro.

Solitamente le università telematiche fanno lezioni on line ed esami di presenza. Oggi la tradizionale università sta facendo il contrario.

Congratulazioni al neo dottore!

