Coronavirus, 19 casi in provincia: sindaco chiede chiarezza all’ospedale

Diciannove dei venti casi di positivita’ al coronavirus dell’intera provincia di Agrigento e un sindaco che chiede “chiarezza su quanto e’ accaduto e accade” all’interno dell’ospedale della citta’. Cresce la preoccupazione a Sciacca, grosso centro nella parte occidentale della provincia agrigentina, dove i casi di positivita’ al Covid-19 registrati all’ospedale Giovanni Paolo II hanno catalizzato anche l’attenzione di diversi sindaci del comprensorio. In 17 hanno firmato una lettera in cui manifestano “forte preoccupazione” per la condizione di “incalzante emergenza che si sta determinando nel versante occidentale della provincia e per la potenziale diffusione del contagio” nel territorio.

Il documento – indirizzato tra gli altri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al premier Giuseppe Conte e al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – fa anche i conti delle infezioni nella zona: si registrano “19 casi di positivita’ su 20 della provincia “. Tra i firmatari anche il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, che chiede “chiarezza” sulla situazione del Giovanni Paolo II, dove il primo contagio di un medico di ritorno da un soggiorno in Lombardia ha dato seguito a una scia di altri casi positivi.

“Al momento i 19 casi sono tutti legati all’ospedale- racconta alla Dire- Chiediamo una attenzione particolare sulla situazione di Sciacca e del suo ospedale. Da sindaco ho la percezione che non ci sia sufficiente chiarezza su cosa sia accaduto e accada all’interno della struttura. Pretendo dalle istituzioni sanitarie una informazione costante e corretta. Voglio certezze sulla sicurezza di medici, operatori sanitari e pazienti che frequentano il Giovanni Paolo II. Nessun allarmismo ne’ voglia di drammatizzare- prosegue- e non voglio di certo che si chiuda l’ospedale, chiedo soltanto di sapere con certezza e puntualita’ dalle autorita’ sanitarie quali siano state le attivita’ messe in campo dopo il riscontro dei contagi e se tutti gli operatori sono dotati dei Dispositivi di protezione individuale”.