Coronavirus, 46 tamponi positivi in casa di riposo a Sambuca di Sicilia

Ci sono altri 46 tamponi positivi al Covid-19 a Sambuca di Sicilia. Si tratta dell’esito dei test eseguiti all’interno di una casa di riposo, dove si trovavano ricoverate le due persone, che sono decedute nelle ore scorse, una delle quali, all’ospedale di Sciacca.

“Sono state attivate tutte le misure di prevenzione, e messa in sicurezza, naturalmente è una situazione complessa, non è semplice, è necessario la collaborazione di tutti, ho già avvisato il Prefetto, ed il direttore dell’Asp cercando di coordinare quelle azioni, che possano garantire la salute a Sambuca di Sicilia. Invito i ragazzi del liceo a non recarsi a scuola. La nostra comunità è forte e supereremo questo momento”, ha detto il sindaco di Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio.