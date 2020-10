Nuovo caso di Coronavirus ad Agrigento. Registrati due guariti

C’è un altro caso di positività al Coronavirus ad Agrigento. Si tratta di una persona che si trova in isolamento domiciliare. Si stanno tracciando i contatti, e sono stati eseguiti diversi tamponi. Sono 14 gli attuali contagiati ad Agrigento. Nelle scorse ore si sono registrati due guariti.

“Visto l’aumento dei contagi in tutta la Sicilia, bisognerebbe cominciare a pensare a quello che possono essere le misure di tutela, ragione per la quale non è possibile accettare, ad Agrigento, nella nostra provincia appena 10 posti Covid. E’ necessario che la Regione, l’assessorato alla Sanità, si muova per tempo e possano essere allestiti, in via precauzionale, nella nostra provincia, almeno 50 posti di terapia intensiva”, dice il, sindaco uscente Lillo Firetto.