Coronavirus: le ironie sui social, agrigentini ai tempi del contagio

L’emergenza coronavirus ha coinvolto l’intera popolazione mondiale. La preoccupazione è tanta e cambia da Paese a Paese. Anche la nostra provincia è stata raggiunta dal pericoloso Covid-19 e questo ci ha spinto a chiuderci in casa in autoquarantena in attesa che il governo possa dichiarare superata l’emergenza. E lo stare a casa porta a trovare tanti modi per passare le giornate. Chi legge, chi scrive, chi gioca e chi vede la televisione. Ma c’è anche ci trova il tempo per disegnare e per fare un poco d’umorismo. Abbiamo raccolto un piccolo campionario di quello che gira sulle chat e sui social, e ve lo vogliamo proporre convinti che un sorriso, fa sempre bene a chi lo fa e a chi lo riceve.