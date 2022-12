Coppia uccisa, il figlio mandato in un manicomio giudiziario

Il Gip del Tribunale di Agrigento Francesco Provenzano ha convalidato il provvedimento di fermo nei confronti di Salvatore Sedita, 34 anni, accusato del duplice omicidio dei genitori. Il giudice ha disposto per l’indagato il ricovero in un manicomio giudiziario.

Sedita, l’altro ieri, ha confessato di aver ucciso il padre Giuseppe di 66 anni, e la madre Rosa Sardo di 62, con numerosi colpi di mannaia. Così come ha confermato l’autopsia, eseguita ieri sera dal medico legale Cataldo Ruffino. Quasi cinquanta i colpi inferti, 25 al padre, 22 alla madre.

Per il giudice la misura cautelare da applicare non poteva essere il carcere, ma un istituto o sezione penale per infermi, anche alla luce della consulenza psichiatrica effettuata sul giovane racalmutese, in cui è emerso un chiaro scompenso psicotico con relativo disturbo.