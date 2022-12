Al Pirandello Pasolini/Pound. Odi et amo

Il Teatro Pirandello, martedì 20 dicembre con inizio alle 20,30, ospita Pasolini/Pound. Odi et amo di Leonardo Petrillo, che ne firma anche la regia. Prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, lo spettacolo è interpretato da Maria Grazia Plos e Jacopo Venturiero.

Si tratta di uno spettacolo che ricostruisce la genesi e la preparazione di un evento storico, che rappresentò l’incontro fra due diverse sensibilità accomunate da eguale tensione e passione per la poesia e la vita, due esistenze eccentriche ed estreme, che si riconobbero nel nome dell’arte. L’ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti. Lo spettacolo rientra nell’ambito delle manifestazioni natalizie “Destinazione Agrigento”, organizzate dal Comune di Agrigento in collaborazione con la Fondazione Teatro Luigi Pirandello, con il Distretto Turistico Valle dei Templi, l’Ente Parco della Valle dei Templi e il sostegno del Ministero del Turismo e dell’Assessorato Regionale al Turismo, sport e spettacolo.