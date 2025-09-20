L’Akragas è pronta al debutto stagionale in Coppa Italia Promozione contro l’Aragona. La gara, valida per il primo turno di andata, si giocherà domenica 21 settembre alle 16:30 allo stadio comunale “Totò Russo”.

Il capitano Alfonso Cipolla ha trasmesso fiducia e determinazione: la squadra è carica e consapevole delle insidie che l’avversario, gruppo rodato e competitivo, potrà presentare.

Emozioni particolari per l’attaccante Giuseppe Gambino, ex di turno, che ha ricordato l’esperienza positiva vissuta ad Aragona e ha sottolineato l’importanza di partire subito col piede giusto.

Mister Seby Catania ha infine ribadito la centralità della Coppa Italia per i biancazzurri: «È un derby contro una squadra forte e organizzata. Le sfide a eliminazione diretta non si gestiscono, si giocano. Serviranno concentrazione, serenità e determinazione».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp