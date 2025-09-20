L’Esseneto si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto per la grande presentazione dell’Akragas SLP 2025/26, un evento che ha riunito tifosi, dirigenti e istituzioni in un’atmosfera carica di entusiasmo. Luci, musica e cori biancazzurri hanno scandito una serata che ha messo al centro la passione di un’intera città.

La conduzione è stata affidata a Domenico Vecchio, che ha guidato i momenti salienti della serata, mentre Marco Catalano, responsabile eventi, ha presentato le iniziative parallele dedicate ai tifosi. Alla console il dj Angelo Agosto, che ha accompagnato l’ingresso del pubblico con musica a tinte biancazzurre.

Sul palco si sono alternati i vertici societari: il presidente Salvatore La Porta ha tracciato gli obiettivi del progetto, il direttore generale Giancarlo Rosato ha illustrato l’organizzazione societaria e il direttore sportivo Tino Longo ha raccontato le scelte tecniche e di mercato.

Il momento più atteso è stato l’ingresso dei calciatori, annunciati dal team manager Maurizio Capraro, con i volti proiettati sul videowall e gli applausi del pubblico a scandire ogni nome. A impreziosire la serata anche la presenza del sindaco Francesco Miccichè e dell’assessore allo sport Gerlando Piparo, che hanno ribadito la vicinanza delle istituzioni al progetto biancazzurro.

Tra gli applausi sono state svelate anche le nuove maglie ufficiali, accolte con entusiasmo dai tifosi. La conclusione è stata affidata alla passerella finale dei giocatori al centro del campo, tra foto, cori e l’invito al primo impegno ufficiale: la Coppa Italia ad Aragona.

Una festa che ha sancito, ancora una volta, il legame profondo tra Agrigento e l’Akragas, un vincolo fatto di storia, identità e passione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp