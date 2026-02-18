Sarà l’Orlandina l’avversaria dei ragazzi di Seby Catania nei quarti di finale della Coppa Italia Promozione. Dopo aver superato il doppio test contro il Gemini Calcio, l’Akragas Slp si prepara ad affrontare la gara di andata mercoledì 4 Marzo ad Aragona, mentre il ritorno, si giocherà allo stadio Ciccino Micale a Capo D’Orlando. Una doppia sfida che si preannuncia equilibrata e intensa contro una formazione di grande valore.

Per l’Akragas Slp si tratta di una doppia sfida molto significativa, che rappresenta un obiettivo concreto, un banco di prova importante per misurare il valore e il livello della squadra. Nel frattempo, in casa Akragas l’attenzione è già rivolta alla doppia sfida, con squadra e staff al lavoro per preparare al meglio l’appuntamento per onorare al meglio la competizione e per regalare ai tifosi, lo spettacolo di una prestazione all’altezza delle aspettative.

Sono stati quindi definiti gli altri accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa Italia Promozione che sono i seguenti: Santa Venerina affronterà il Santa Croce; il Nicosia se la vedrà con il Partinico e il Torregrotta – Priolo a completare il quadro. L’Akragas Slp confida nel sostegno del proprio pubblico già nella gara d’andata, consapevole che il fattore campo potrà incidere in una sfida di grande importanza.

