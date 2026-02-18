A Ravanusa la tradizione dolciaria diventa identità e orgoglio di comunità. Il 16 febbraio si è svolta la cerimonia pubblica durante la quale la Rete dei Borghi GeniusLoci, guidata da Nino Sutera, ha ufficialmente assegnato al Comune la Denominazione Comunale (De.Co.), riconoscimento che celebra e tutela storia, tradizioni e radici del territorio.

La De.Co. ha riguardato due prodotti simbolo della comunità ravanusana: la Raviola di Ravanusa e il Totomè, autentiche espressioni della memoria gastronomica locale.

L’audizione pubblica è stata organizzata dallo chef Leonardo Massaro che, insieme a Calogero La Mattina, ha curato gran parte dell’organizzazione dell’evento, contribuendo alla riuscita di una giornata interamente dedicata alla cultura gastronomica e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Tra i protagonisti della giornata anche il pastry chef Giovanni Mangione, figura di spicco della pasticceria siciliana, insignito di numerosi premi e riconoscimenti a livello regionale e nazionale. Mangione è noto anche come ideatore e coordinatore di importanti eventi gastronomici, durante i quali ha realizzato spettacolari maxi torte da 500–600 kg, vere opere d’arte dolciarie che testimoniano creatività e straordinaria competenza tecnica.

Per il contributo alla valorizzazione della pasticceria siciliana e per la presenza all’audizione pubblica dedicata alla De.Co., Giovanni Mangione è stato premiato dal sindaco Salvatore Pitrola, che ne ha sottolineato l’impegno professionale e il ruolo di ambasciatore delle eccellenze gastronomiche dell’isola.

Nel corso della cerimonia, Mangione ha inoltre incontrato lo chef e regista Vincenzo La Cognata, presidente dell’associazione Himera Movie APS, manifestando pieno sostegno al progetto culturale e sociale dell’ente. In questa occasione il pastry chef ha scelto di iscriversi come volontario, venendo ufficialmente inserito nel Registro degli Artisti Himera Movie APS.

Mangione ha infine annunciato che presto sarà docente di un corso inclusivo di pasticceria promosso dall’associazione, contribuendo così alla diffusione della cultura gastronomica e alla formazione di nuovi talenti all’interno della comunità.

