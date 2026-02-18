Sorpreso a rubare i soldi da un distributore automatico di bevande, caffè e snack all’interno di una palestra della via Dante ad Agrigento. E, non appena scoperto, ha aggredito i poliziotti che lo avevano bloccato. Gli agenti della sezione Volanti della Questura hanno arrestato un trentottenne agrigentino con l’accusa di furto aggravato e resistenza a Pubblico ufficiale.

Il gip del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha già convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura della detenzione domiciliare. Il trentottenne, domenica pomeriggio, si era intrufolato nella palestra riuscendo a scassinare uno dei distributori, prelevando il contenuto: circa 70 euro.

Le telecamere della struttura, però, hanno richiamato l’attenzione del titolare che ha immediatamente allertato il 112. I poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato l’uomo dopo che aveva reagito. La successiva perquisizione ha permesso di ritrovare l’incasso rubato, un paio di guanti e alcuni arnesi atti allo scasso.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp