Coppa Italia eccellenza, Akragas-Sciacca 2-0: gli highlights

Un’altra prestazione convincente dell’Akragas che batte in rimonta lo Sciacca e ottiene la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Allo stadio Esseneto di Agrigento finisce 2-1 il derby di ritorno sotto una pioggia battente. I biancoazzurri partono subito forte e dopo due minuti sfiorano il gol con Taormina e Leonardi, bravo il portiere D’Amico a salvare il risultato. Al primo vero affondo lo Sciacca passa in vantaggio. All’8 segna Nicosia dopo una corta respinta di Di Carlo. L’Akragas reagisce subito ed inizia a macinare gioco e avversari. I biancoazzurri fanno la partita e con Leonardi vanno vicini al pari. Poi Maiorano colpisce una clamorosa traversa con un tiro dalla lunga distanza. Al 34esimo D’Amico stende Leonardi e l’arbitro Angelo fischia il rigore. Lo stesso Leonardi realizza il pari. Passano quattro minuti e Leonardi direttamente su calcio di punizione porta in vantaggio l’Akragas. Nella ripresa è sempre l’Akragas ad avere in mano le redini del gioco. Lo Sciacca non tira mai in porta. Nel finale l’Akragas spreca il terzo gol con Leonardi e Lavardera. Finisce 2-1 e la squadra di Anastasi affronterà la Pro Favara nel prossimo turno di Coppa Italia.