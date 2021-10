La morte di due diciassettenni, Raffadali in lutto

La citta’ e’ sotto choc. Siamo increduli e fortemente scossi per la tragedia che ha devastato la nostra piccola comunita’. Nessuno di noi riesce a darsi pace per questa disgrazia. Ci uniamo al dolore e alla disperazione delle famiglie di Gaetano Maragliano e Martina Alaimo, due diciassettenni che erano nel fiore della vita, due figli di Raffadali”. Lo ha detto all’Ansa, mentre si trova a Roma, il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro. “I due ragazzi stavano tornando da scuola, da Agrigento, – ha spiegato il primo cittadino – . Pioveva, anche a dirotto, e hanno perso il controllo della moto”. Cuffaro senza alcuna esitazione ha gia’ deciso: sara’ lutto cittadino il giorno in cui verranno celebrati – non si sa, naturalmente, ancora quando – i funerali dei due adolescenti di Raffadali. “E’ l’unico modo per stringerci concretamente accanto alle famiglie. Sono persone che conosciamo e stimiamo tutti”.