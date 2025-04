Sit-in di protesta, questa mattina, delle cooperative sociali che gestiscono strutture per Msna, i centri di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, davanti la Prefettura di Agrigento per sensibilizzare gli Enti preposti sulla difficile situazione che stanno vivendo. Il mancato accreditamento delle somme dovute alle cooperative sta mettendo a dura prova la sostenibilità dei servizi dedicati a minori vulnerabili.

