L’appuntamento tanto atteso è alle porte. “Vini & Flora Spontanea”, la manifestazione che celebra la tradizione enogastronomica e la natura incontaminata di Castrofilippo, torna con la sua seconda edizione il 24 e il 27 aprile 2025. L’evento si terrà in Piazza Savatteri, cuore pulsante del paese, dove i visitatori potranno immergersi in un’esperienza unica, fatta di degustazioni e scoperte sensoriali.

Il programma prevede un percorso di degustazione con piatti tipici a base di flora spontanea, preparati dalle attività enogastronomiche locali. In abbinamento, i vini delle cantine del territorio offriranno un perfetto connubio con i sapori autentici della cucina castrofilippese.

Ma non è tutto: i partecipanti avranno anche l’opportunità di vivere un’esperienza di trekking rurale, un affascinante percorso tra vecchi palmenti, mulini e la flora spontanea che caratterizza il paesaggio della zona. La tradizione e la natura si intrecciano in un evento che mira a valorizzare il patrimonio locale in un’atmosfera di convivialità e condivisione.

A rendere l’evento ancora più speciale, la presenza di musica dal vivo con Ruby&Co e Claudio CalandrettI, che intratterranno il pubblico con performance inedite, creando un’atmosfera di festa e allegria.

Un’occasione perfetta per scoprire e apprezzare le tradizioni culinarie, i paesaggi e la cultura di Castrofilippo, un borgo che si sta sempre più affermando come destinazione enogastronomica di qualità.

L’ingresso è libero e l’evento si svolgerà il 24 aprile dalle ore 19:00 e il 27 aprile a partire dalle ore 12:00. Non perdere l’opportunità di partecipare a questa festa della natura, della musica e del buon cibo.

Per maggiori informazioni, segui l’evento su Instagram: @viniefloraspontanea.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp