Siamo ormai alle porte di una svolta storica per il mondo del calcio internazionale. Fra due mesi, infatti, prenderà il via l’attesissimo Mondiale per Club 2025, ventunesima edizione del torneo ma prima con il nuovo formato a 32 squadre. La rivoluzione è stata fortemente voluta dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, il quale da anni desiderava una competizione iridata per club con una modalità che ricalcasse quello che avviene quando si sfidano le nazionali di tutto il mondo.

Detto, fatto: il torneo prenderà il via il prossimo 14 giugno e si concluderà il 13 luglio con la finalissima in programma al MetLife Stadium di New York. Sarà quindi un mese aggiuntivo di calcio e gli appassionati sono già pronti a vivere un'esperienza nuova e forse per questo intrigante.

E a proposito di opportunità, il calcio italiano spera di essere all’altezza di numerose avversarie blasonate.

Mondiale per Club 2025: squadre partecipanti e regolamento

La Serie A verrà rappresentata da Inter e Juventus, ovvero le due squadre italiane meglio posizionate nel ranking UEFA. Le rivali saranno agguerrite e – solo per rimanere in Europa – la competizione vedrà la presenza di Real Madrid e Atletico Madrid (Spagna), Manchester City e Chelsea (Inghilterra), Psg (Francia), Bayern Monaco e Borussia Dortmund (Germania), Porto e Benfica (Portogallo), Salisburgo (Austria).

Oltre a queste formazioni del vecchio continente, spiccano anche club brasiliani come Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, oltre alle due leggendarie squadre argentine Boca Juniors e River Plate. Come se non bastasse, al torneo parteciperà anche Lionel Messi con l’Inter Miami, in quanto rappresentanti della federazione ospitante.

Per quanto riguarda il regolamento, il formato sarà – come dicevamo – identico al Mondiale per Nazionali fino al 2022 (dal 2026 ci saranno più partecipanti). Le 32 squadre partecipanti sono già state suddivise, nel giorno del sorteggio, in otto gruppi da quattro club ciascuno: passano le prime due che accedono agli ottavi di finale, mentre terza e quarta classificata vengono eliminate. La fase ad eliminazione diretta si giocherà tutta in gara unica, senza andata e ritorno.

Con chi giocano Inter e Juventus al Mondiale per Club

L’Inter, squadra sicuramente accreditata alla vittoria finale in virtù di un’altra stagione da protagonista, non incrocerà squadre europee nel corso della fase a gironi. Gli uomini di Simone Inzaghi sono stati sorteggiati (in ordine cronologico di partite) con i messicani del Monterrey, i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds e gli argentini del River Plate. La gara contro i Millonarios, sicuramente la più attesa di questa prima fase interista, è in programma per il 25 giugno a Seattle.

La Juventus, invece, partiva dalla seconda fascia e dovrà vedersela con gli emiratini dell’Al-Ain, i marocchini del Wydad Casablanca e soprattutto gli inglesi del Manchester City. L’incrocio con la squadra di Guardiola è previsto il 26 giugno a Orlando. I bianconeri sperano di bissare il successo contro i Citizens ottenuto in questa edizione della Champions League, rivelatasi poi fallimentare per entrambi i club.

