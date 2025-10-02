Si è svolta ad Agrigento la conferenza di presentazione della Campagna di Prevenzione Cardiovascolare, promossa da Omniacongress in collaborazione con il reparto di Cardiologia della città, giunta quest’anno alla sua decima edizione.

All’incontro hanno preso parte figure istituzionali e scientifiche di rilievo: il Direttore Generale Dott. Giuseppe Capodieci, il Coordinatore Scientifico Dott. Giuseppe Caramanno, il Sindaco Francesco Miccichè, il Presidente dell’Ordine dei Medici Dott. Santo Pitruzzella, insieme al testimonial della campagna Riccardo Gaz.

La conferenza ha inaugurato tre giorni di screening gratuiti in Piazza Cavour, durante i quali i cardiologi hanno messo a disposizione della cittadinanza competenze e consulenze per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione cardiovascolare e della diagnosi precoce.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per promuovere stili di vita corretti e proteggere la salute del cuore dei cittadini, unendo informazione, assistenza e impegno sociale.

