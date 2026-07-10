Allarme pacco bomba al centro di smistamento Sda della zona industriale di Agrigento. A segnalare il plico “sospetto”, questa mattina, sono stati i responsabili. Sul posto sono accorsi i carabinieri della sezione Radiomobile e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

A insospettire, che all’interno possa esservi materiale esplosivo, sarebbe il mittente del pacco. Un mittente segnalato per episodi simili nel resto d’Italia. E in alcuni casi sono esplosi. I militari hanno richiesto l’intervento degli artificieri.

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