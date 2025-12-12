Akragas, risolto consensualmente il rapporto con Erbini, Sansone e Indelicato

L’Akragas slp comunica di avere risolto consensualmente il rapporto sportivo con i calciatori Simone Erbini, Dennis Sansone e Giuseppe Indelicato.

Il club biancazzurro, attraverso una nota ufficiale, ha voluto ringraziare i tre giocatori per il contributo umano e professionale offerto nel corso della stagione, sottolineando la correttezza e l’impegno dimostrati durante il periodo trascorso ad Agrigento.

Alla società restano il rispetto e la gratitudine per il lavoro svolto, mentre a Erbini, Sansone e Indelicato vanno gli auguri di buona fortuna per il prosieguo della carriera sportiva e per i futuri progetti professionali.

