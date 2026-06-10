Gli ispettori del Contingente Ispettorato Nazionale del Lavoro Sicilia in servizio ad Agrigento, nel periodo compreso tra l’1 e il 7 giugno, sono stati impegnati in un’attività di vigilanza che ha toccato diversi centri della provincia e si è concentrata soprattutto sul settore dell’edilizia.

In due cantieri ispezionati sono state riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza.

Nel primo, è stato adottato un provvedimento di prescrizione per mancanza di parapetti nelle scale fisse in costruzione e nelle aperture prospicienti il vuoto, nonché per omesso aggiornamento del Pos (Piano Operativo di Sicurezza). Al titolare sono state elevate ammende per 3.800 euro.

Nel secondo cantiere, l’attività è stata sospesa perché è stata accertata l’assenza di protezioni verso il vuoto: le ammende irrogate ammontano a 3.000 euro. Nello stesso cantiere è stato, altresì, adottato un provvedimento di prescrizione per mancanza dei parapetti nel ponteggio: in questo caso, le ammende elevate sono pari a 2.200 euro.

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