Agrigento, Uno spazio di ascolto e accoglienza

È stata inaugurata questa mattina, presso la Questura di Agrigento, la “Sala Iside”, uno spazio dedicato all’ascolto e all’accoglienza delle persone che trovano il coraggio di chiedere aiuto, con particolare attenzione alle vittime di violenza e alle situazioni di fragilità.

L’iniziativa è stata promossa dal Lions Club Agrigento Chiaramonte, presieduto da Giuseppe Pullara, nell’ambito delle attività di servizio rivolte alla comunità. La nuova sala nasce con l’obiettivo di offrire un ambiente riservato, accogliente e protetto, capace di favorire il dialogo e il sostegno in momenti particolarmente delicati.

“Dove nasce attenzione, rinasce coraggio” è il messaggio che accompagna il progetto, sintetizzando il valore di uno spazio pensato per mettere al centro la persona e la sua dignità.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e del mondo associativo, sottolineando l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e realtà del volontariato per rafforzare la rete di supporto sul territorio.

La Sala Iside rappresenta così un nuovo presidio di umanità e vicinanza all’interno della Questura di Agrigento, un luogo dove l’ascolto diventa il primo passo verso la tutela e il recupero della serenità.

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