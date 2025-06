Movida sotto controllo, giro di vite della Polizia: sanzioni e chiusure per locali irregolari

AGRIGENTO – Estate, movida e controlli serrati. La Polizia di Stato è impegnata in un’intensa attività di monitoraggio del territorio, con particolare attenzione alle località balneari e ai luoghi di ritrovo notturno frequentati dai giovani. Su disposizione del Questore Tommaso Palumbo, la Squadra di Polizia Amministrativa della Divisione PAS ha intensificato i controlli agli esercizi pubblici, riscontrando numerose irregolarità.

Nel dettaglio, nelle ultime settimane sono stati effettuati:

15 controlli amministrativi ad esercizi pubblici,

ad esercizi pubblici, 38 persone controllate ,

, 5 persone denunciate all’Autorità giudiziaria ,

, 7 sanzioni amministrative irrogate ,

, 8 diffide a svolgere attività danzanti senza licenza di pubblica sicurezza,

a svolgere attività danzanti senza licenza di pubblica sicurezza, 3 locali sottoposti a chiusura temporanea ai sensi dell’art. 100 del TULPS.

Durante i controlli – prevalentemente serali e notturni – la Polizia ha accertato gravi violazioni: serate danzanti non autorizzate, locali privi del certificato di agibilità, assenza di addetti al soccorso sanitario, presenza di pubblico superiore al consentito e inosservanze delle prescrizioni di sicurezza.

Particolare allarme ha destato la somministrazione di alcolici a minori, anche di età inferiore ai 16 anni. In tre locali è stata accertata questa grave violazione; per uno di questi, situato in pieno centro cittadino, il Questore ha disposto la chiusura per 5 giorni.

L’obiettivo dei controlli – sottolinea la Questura – è tutelare l’incolumità degli avventori, spesso esposti a pericoli in contesti privi delle necessarie autorizzazioni e sovraffollati. Solo nel mese di giugno, l’Ufficio Licenze della Questura ha gestito decine di richieste e ha rilasciato 52 licenze per l’organizzazione di serate danzanti o musicali.

L’attività continuerà anche nelle prossime settimane, per garantire legalità, sicurezza e rispetto delle regole, anche nei momenti di svago estivo.

