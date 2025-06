Il Melone di Licata punta all’IGP: nasce il Comitato Promotore

LICATA – Il Melone di Licata si prepara a conquistare il marchio di Indicazione Geografica Protetta (IGP). Nella giornata di oggi, lunedì 30 giugno, presso il Ristorante Sombrero, si è svolta la riunione costitutiva del Comitato Promotore, che segna l’inizio ufficiale del percorso verso il riconoscimento di uno dei prodotti simbolo dell’agricoltura locale.

Numerose aziende agricole del territorio hanno preso parte all’incontro, condividendo l’obiettivo comune di valorizzare, tutelare e promuovere il melone licatese, già noto per le sue caratteristiche organolettiche uniche, frutto di un microclima favorevole e di una lunga tradizione produttiva.

Nel corso dell’assemblea sono stati eletti i componenti del direttivo che guideranno il comitato nelle prossime fasi: Domenico Raneri è stato nominato presidente, Aurelio Boncoraglio segretario e Salvatore De Caro tesoriere.

«L’ottenimento dell’IGP rappresenta una straordinaria opportunità per le aziende agricole di Licata e per l’intero comparto agroalimentare del territorio – ha dichiarato il neo presidente Raneri –. Siamo determinati a lavorare con passione e unità per raggiungere questo importante traguardo.»

Sulla stessa linea il segretario Boncoraglio, che ha sottolineato l’importanza della coesione: «Questo percorso presenterà certamente degli ostacoli, ma con la determinazione e la tenacia che ci contraddistingue, riusciremo a raggiungere l’obiettivo».

Il Comitato Promotore è aperto al coinvolgimento di tutte le realtà agricole interessate a partecipare attivamente al progetto. Una scommessa importante per l’economia locale, che punta a portare il Melone di Licata tra le eccellenze certificate del patrimonio agroalimentare siciliano.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp