AGRIGENTO – Un question time urgente per fare luce sui controlli ambientali eseguiti dalla Polizia Municipale e sulle vicende finite negli ultimi giorni al centro del dibattito cittadino. A presentarlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Pasquale Spataro, che ha depositato un’interrogazione indirizzata al sindaco di Agrigento.

Nel documento, Spataro richiama le notizie di stampa relative ai controlli ambientali che hanno portato al sequestro di due attività, sostenendo che uno dei provvedimenti non sarebbe stato convalidato dal giudice e che un altro sarebbe stato revocato a causa di presunte carenze istruttorie. Da qui la richiesta al sindaco di verificare eventuali responsabilità interne e di chiarire se siano stati avviati accertamenti nei confronti di appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

Il consigliere chiede inoltre di sapere se, all’esito delle verifiche, siano stati adottati o si intendano adottare eventuali provvedimenti disciplinari o organizzativi.

Allo stato, tuttavia, non risulta alcuna inchiesta aperta nei confronti di agenti o funzionari della Polizia Municipale, né risultano contestazioni disciplinari a loro carico. L’interrogazione rappresenta quindi una richiesta di chiarimenti politici rivolta all’amministrazione comunale.

Tra le vicende richiamate figura anche quella relativa a un lido. Sul punto, va precisato che il procedimento giudiziario è tuttora in corso e che, dopo il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip, il Tribunale del Riesame di Agrigento, con ordinanza depositata il 16 luglio 2026, ha rigettato l’appello della difesa, confermando la legittimità del provvedimento cautelare. Il collegio ha ritenuto che permanessero i presupposti del sequestro, evidenziando l’assenza dei necessari titoli autorizzativi e il rischio di reiterazione della presunta violazione ambientale, respingendo così la richiesta di restituzione dell’immobile.

L’interrogazione è stata trasmessa anche al presidente del Consiglio comunale con carattere d’urgenza affinché venga inserita nel primo question time utile.

Come è noto l”attività della Polizia Locale deriva dal controllo dettagliato di attività commerciali non in regola con l’autorizzazione per gli scarichi idrici, sia perché mai ottenute, sia perché scadute. Per giurisprudenza consolidata, gli scarichi derivanti da attività di prestazioni e servizi sono presuntivamente industriali, in assenza di un’assimilazione su base autorizzativa. Le indagini risultano ad oggi pendenti nei confronti degli esercenti coinvolti.

I controlli proseguiranno, sempre nell’ottica della legalità e del rispetto delle decisioni della Magistratura.

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